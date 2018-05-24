Малый бизнес провел контрольную закупку в банках

В московском Экспоцентре завершился третий ежегодный конкурс «Лучшая банковская программа для малого и среднего предпринимательства», проводимый под эгидой Торгово-промышленной палаты России. Его цель – стимулировать банки создавать и предлагать малому и среднему бизнесу продукты и услуги, удобные, понятные, приемлемые по целому ряду параметров.

Заявки на участие в конкурсе начали принимать еще в январе. После того, как Центробанк проверил их, банки были допущены к первому заочному этапу конкурса.

Его прелесть заключается в том, что проходил он по принципу «тайного покупателя». Банки, допущенные до первого этапа, не знали, что уже участвуют в нем, не знали, как это происходит. В течение первого тура предприниматели не только изучали сайты банков, но и общались непосредственно с сотрудниками, консультантами, посещали отделения.

- Важно, что такие конкурсы проводятся. И важно, чтобы человек, который только начинает свой путь в предпринимательстве, понимал, что в банке его поддержат, его поймут. А требования, которые к нему предъявляются, например, во время открытия счета, ему помогут, – говорит начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор.

После такой заочной «тайной» оценки предприниматели определяли, насколько предложенные теми или иными банками услуги отвечают их потребностям, точнее, потребностям их бизнеса. В итоге из 30 участников во второй тур, который уже проводился очно, прошли 14 финансовых учреждений.

- На очном этапе мы объявили итоги контрольной закупки, который провел бизнес. Для банков-участников это было неожиданно, – говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

Второй тур конкурса был уже более академический. Прошедшие во второй этап банки должны были рассказать жюри о преимуществах своей программы для предпринимателей. Уложиться нужно было в 7 минут. Оценивали представленные презентации два экспертных жюри, состоящих из представителей бизнеса и банковского сообщества соответственно.

- Конкурс прекрасен и полезен тем, что участников и предлагаемые ими продукты оценивают сами предприниматели. А банки при этом получают непосредственную обратную связь, которая позволяет принять правильные решения в корректировке банковских продуктов. Для банков это самое важное, – говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Критерии, по которым оценивались банковские продукты, бизнесмены разрабатывали самостоятельно, их в этом году 16. Оценивались такие важные для бизнеса параметры, как быстрота и удобство обслуживания, стоимость операций, наличие удобного сайта и онлайн-банкинга.