Кудрин сообщил о негативном влиянии новых санкций на экономику

По словам финансиста, ограничения отнимут у России 0,5% ее ВВП. Об этом пишет портал rns.online.

В начале прошлого месяца США ужесточили антироссийские санкции. В новых санкционных списках оказались еще 24 физических и 14 юридических лиц из России. Речь идет об Олеге Дерипаске, Игоре Ротенберге, Викторе Вексельберге и прочих отечественных миллиардерах. Ограничения наложили на компании En+ Group, группу ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группу «Ренова» и другие.