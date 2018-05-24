Кудрин сообщил о негативном влиянии новых санкций на экономику
Сегодня, 15:51Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе ПМЭФ-2018 глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин признал, что новые санкции Запада оказали влияние на экономику страны.
По словам финансиста, ограничения отнимут у России 0,5% ее ВВП. Об этом пишет портал rns.online.
В начале прошлого месяца США ужесточили антироссийские санкции. В новых санкционных списках оказались еще 24 физических и 14 юридических лиц из России. Речь идет об Олеге Дерипаске, Игоре Ротенберге, Викторе Вексельберге и прочих отечественных миллиардерах. Ограничения наложили на компании En+ Group, группу ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группу «Ренова» и другие.
До ужесточения санкций власти РФ считали, что влияние последних снижается. Ограничения отнимали у России 0,2-0,3% ВВП. После апрельской волны санкций потери ВВП страны выросли до 0,5%, сказал Кудрин.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей