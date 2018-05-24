«Газпром» пообещал вложить в газификацию Башкирии 41 млрд рублей

«Газпром» в течение 2018-2022 годов планирует направить на развитие газотранспортной системы Башкирии 41 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова.

По его словам, в 2012-2017 годах затраты на эти цели превысили 17 млрд руб. При этом Шамиль Шарипов обратил внимание на «существенные перекосы» при реализации программы, имея в виду нерационально используются имеющиеся в газоснабжении республики резервы и отсутствие четкой синхронизация действий при разработке программ газоснабжения региона.

- Так, были выявлены существенные объемы незавершенного строительства объектов газоснабжения по причине низкого уровня оказания услуг по техническому надзору, вновь построенные объекты газоснабжение расположены в границах земель, не предусмотренных для их размещения, отсутствуют проекты планировки и межевания территории и правоустанавливающие документы, - уточнил Шамиль Шарипов.

Для повышения уровня газификации региона и удовлетворения спроса на газ он предложил разработать единый документ, учитывающий все программы по газификации региона.

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