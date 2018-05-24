«Газпром» пообещал вложить в газификацию Башкирии 41 млрд рублей
Сделать это корпорация планирует в течение пяти лет.
«Газпром» в течение 2018-2022 годов планирует направить на развитие газотранспортной системы Башкирии 41 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова.
По его словам, в 2012-2017 годах затраты на эти цели превысили 17 млрд руб. При этом Шамиль Шарипов обратил внимание на «существенные перекосы» при реализации программы, имея в виду нерационально используются имеющиеся в газоснабжении республики резервы и отсутствие четкой синхронизация действий при разработке программ газоснабжения региона.
- Так, были выявлены существенные объемы незавершенного строительства объектов газоснабжения по причине низкого уровня оказания услуг по техническому надзору, вновь построенные объекты газоснабжение расположены в границах земель, не предусмотренных для их размещения, отсутствуют проекты планировки и межевания территории и правоустанавливающие документы, - уточнил Шамиль Шарипов.
Для повышения уровня газификации региона и удовлетворения спроса на газ он предложил разработать единый документ, учитывающий все программы по газификации региона.
Для справки
«Газпром трансгаз Уфа» поставляет пятую часть (около 100 млрд куб.м природного газа в год) газа, транспортируемого «Газпромом» в страны дальнего и ближнего зарубежья, эксплуатирует более 4,7 тыс. км магистральных газопроводов, 146 газораспределительных станций.