Движение трамваев и троллейбусов в Уфе могут остановить по решению суда

Движение трамваев и троллейбусов в Уфе могут остановить по решению суда
Движение трамваев и троллейбусов в Уфе могут остановить по решению суда
Вчера, 12:25ЭкономикаФото: МУЭТ Уфы
Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил соответствующий иск конкурсного управляющего МУЭТа.

Подвижной состав УИТу передали в августе прошлого года, когда банкротный МУЭТ не смог нести эксплуатационные расходы и выплачивать зарплату сотрудникам. С этого времени пассажирские перевозки осуществляло УИТ, однако отношения между предприятиями не были юридически оформлены и использование транспорта на протяжении нескольких месяцев было незаконным.

В начале апреля арбитражный управляющий Данил Рыбалко подал к муниципальному Управлению инфраструктурой транспорта иск об истребовании из незаконного владения 294 трамваев и троллейбусов. Он также направил заявление о принятии обеспечительных мер в отношении вышеуказанного имущества. Так, иске он потребовал запретить УИТ и иным лицам использовать подвижной состав в хозяйственной и иной деятельности, в том числе осуществлять перевозку пассажиров указанным подвижным составом, а также запретить УИТ передавать троллейбусы и трамваи в хозяйственное ведение или пользование.

Суд запретил мэрии передавать подвижной состав в пользование или владение МУП УИТ или иным лицам. По словам Данила Рыбалко, у службы судебных приставов появятся основания приостановить использование подвижного состава после поступления в ведомство исполнительного листа. Однако в настоящее время он не предъявил этот документ в ведомство.

В мэрии между тем заявили, что суд отказался накладывать запрет на использование электротранспорта, и он работает в штатном режиме.

Подробнее о конфликте города и конкурсного управляющего читайте в интервью Mkset.

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