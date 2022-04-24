Движение трамваев и троллейбусов в Уфе могут остановить по решению суда

В начале апреля арбитражный управляющий Данил Рыбалко подал к муниципальному Управлению инфраструктурой транспорта иск об истребовании из незаконного владения 294 трамваев и троллейбусов. Он также направил заявление о принятии обеспечительных мер в отношении вышеуказанного имущества. Так, иске он потребовал запретить УИТ и иным лицам использовать подвижной состав в хозяйственной и иной деятельности, в том числе осуществлять перевозку пассажиров указанным подвижным составом, а также запретить УИТ передавать троллейбусы и трамваи в хозяйственное ведение или пользование.