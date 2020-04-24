Загородный дом уфимцы могут посмотреть и приобрести онлайн

Застройщик малоэтажного строительства «Живой дом» проводит сделки в онлайн режиме через Сбербанк с осуществлением электронной регистрации сделки.

Это минимизирует нежелательные контакты в период пандемии и, одновременно, позволяет выгодно вложить средства в покупку дома за чертой города.

Застройщик малоэтажного строительства «Живой дом» предлагает готовые дома в Нагаево.

В период самоизоляции многие люди почувствовали преимущества жизни на природе, в частном доме. Застройщик малоэтажного строительства «Живой дом» предлагает готовые дома в поселке Нагаево.

Дома полностью готовы и готовы к продаже. В продаже есть дома 80 и 105 кв метров, один дом продается полностью в чистовой отделке.

Можно приобрести дом, переехать и провести лето на природе. Особенно актуальным вопрос становится в семьях с маленькими детьми или пожилыми родственниками, которым желательно проводить время на свежем воздухе. Участки земли по 7 соток оформляются в собственность, а в своем доме с участком самоизоляция не страшна.

Компания «Живой дом», понимая социальную значимость и учитывая непростое финансовое положение, не поднимает стоимость на готовые дома.Посмотреть дома можно также с помощью онлайн тура.