В ЦБ РФ снизили ключевую ставку из-за ограничений по COVID-19

При этом дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях так же возможно, сообщает News.ru.

Согласно новым ожиданиям Центробанка, инфляция в России в 2020 году составит от 3,8 до 4,8 процентов.

Такое сильное снижение процентной ставки - на 0,5 процентных пунктов - было в октябре 2019 году.

Для экспертов решение ЦБ РФ было ожидаемым. Сегодняшнее снижение прогнозировали 25 из 30 аналитиков. Специалисты считают, что действия регулятора оправданы в условиях, когда российскому бизнесу необходимо помочь. Смягчение кредитно-денежной политики вместе с предлагаемыми правительством мерами станет хорошим подспорьем в период ограничений из-за пандемии.