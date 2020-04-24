В ЦБ РФ снизили ключевую ставку из-за ограничений по COVID-19
Российский Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 6% до 5,5% в пятницу, 24 апреля. Решение совета директоров регулятора связано с существенными ограничительными мерами в условиях пандемии COVID-19, что негативно сказывается на экономической активности.
При этом дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях так же возможно, сообщает News.ru.
Согласно новым ожиданиям Центробанка, инфляция в России в 2020 году составит от 3,8 до 4,8 процентов.
Такое сильное снижение процентной ставки - на 0,5 процентных пунктов - было в октябре 2019 году.
Для экспертов решение ЦБ РФ было ожидаемым. Сегодняшнее снижение прогнозировали 25 из 30 аналитиков. Специалисты считают, что действия регулятора оправданы в условиях, когда российскому бизнесу необходимо помочь. Смягчение кредитно-денежной политики вместе с предлагаемыми правительством мерами станет хорошим подспорьем в период ограничений из-за пандемии.
Отмечается, что новый показатель ключевой ставки сделает более доступными банковские кредиты. Но при этом ставки по вкладам также будут уменьшены.