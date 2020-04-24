Компания «Таврос» в Башкирии планирует построить очередной завод

В башкирском Белебее в ближайшем будущем приступят к строительству еще одного завода. На этот раз компания «Таврос» планирует построить мясоперерабатывающий завод по производству мяса.

Согласно проекту, который сегодня был представлен на «Инвестчасе», мощности предприятия рассчитаны на производство до 200 тонн охлажденного мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий.

На «Инвестчасе» также был озвучен объем вложений в проект — 9,3 млрд рублей.

Как сообщили докладчики, запуском производства 1168 человек будут обеспечены рабочими местами.

Выяснилось, что площадка для будущего производства уже подобрана и проведены проектно-изыскательные работы. После оформления разрешительной документации, строители приступят к реализации основной фазы.

Инвесторы также намерены получить дополнительные преференции из Фонда развития моногородов.