Время собирать деньги: должникам за услугу «обращение с ТКО» теперь грозит наказание

С 1 апреля текущего года регоператоры начнут начислять пени за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за коммунальную услугу «обращение с ТКО», а также взыскивать долги с физических лиц в судебном порядке. У потребителей уже появилось немало вопросов по этому поводу. Мы решили рассмотреть данный вопрос на примере деятельности регоператора «Эко-сити».

Прежде всего, стоит отметить, что данная работа будет проводиться в полном соответствии с законом – а точнее с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом №188 в редакции от 27 декабря 2019 года. Поскольку внесенные в закон изменения вступили в силу с 1 января 2020 года, соответственно, и долги взиматься будут с начала наступившего года.

И регоператоры, и законодатели не без оснований считают, что прошлого года, который считался переходным периодом, должно было хватить, чтобы потребители привыкли пользоваться такой важной услугой, как «обращение с ТКО». За это время качество услуги существенно повысилось, так что за нее следует платить.

В то же время, судя по суммам задолженностей, которые неуклонно растут, не все потребители готовы своевременно и в полном объеме вносить платежи. По данным регоператора «Эко-сити», по состоянию на 10 марта 2020 года, задолженность физических лиц достигла 252 млн 875 тысяч 664 рубле 48 копеек. При этом процент собираемости платежей на сегодня составляет 68,4%.

Сумма долга, накопившегося всего лишь за год, настолько немыслима, что ее даже сложно комментировать. Более того – данная сумма олицетворяет собой нечестную позицию должников, у подавляющего большинства из которых отсутствуют материальные проблемы, мешающие вносить платежи.

Здесь будет уместно вспомнить, как около года назад глава Башкирии Радий Хабиров своим решением существенно снизил тариф за обращения с ТКО для населения. Сегодняшняя ставка 70/35 рублей является одной из самых низких в стране. Нет ничего удивительного в том, что накопившиеся долги и регоператор, и власти воспринимают как проявление неблагодарности со стороны потребителей.

Такой гигантский долг, разумеется, не может не отражаться на качестве предоставляемых услуг. Регоператор вынужден закупать меньше контейнеров, спецтехники, чем планировалось изначально, медленнее развиваются такие актуальные объекты, как полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс и т.д.

Инвестиционные программы регопераора «Эко-Сити», который вложил уже свыше 1 млрд рублей в развитие культуры сбора и утилизации мусора, также могли бы осуществляться гораздо энергичнее, если бы на плечах компании не висел такой тяжкий груз, как долги потребителей.

Напомним, мы уже подробно рассказывали ранее о деятельности регоператора «Эко-Сити». Компания осваивает данное направление деятельности с 2013 года с применением современных инновационных технологий. Когда многие предприниматели только задумывались об организации такого рода бизнеса, «Эко-сити» уже активно работала в данной сфере. Деятельность компании организована таким образом, что охватывает практически все стороны этого актуального процесса.

С 2019 года компания «Эко-сити» была выбрана министерством природопользования и экологии РБ на конкурсной основе в качестве регионального оператора (РО) и отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами в зоне № 3. Основные требования, выдвигаемые к региональному оператору, — это надежность, большой опыт и развитая материально-техническая база. «Эко-сити» полностью отвечает данным критериям.

Общая площадь обслуживаемой территории — 69 399,72 кв. км. Там действуют семь полигонов ТКО, внесённых в Госреестр объектов размещения отходов, и шесть мусоросортировочных комплексов.

Территория — зона № 3 — на сегодняшний день является самой большой по площади в республике. Она охватывает 22 муниципальных образования: четыре города — Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 районов, среди которых Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Учалинский, Фёдоровский, Хайбуллинский.

Чтобы четко организовать работу, регоператор «Эко-сити» заключил соглашения о взаимодействии со всеми муниципальными образованиями зоны № 3, а также подписал договоры с 36 транспортными организациями.

РО «Эко-сити» стало одним из первых предприятий в регионе, которое приняло решение о производстве альтернативного RDF-топлива из отходов.

Совместная реализация двух проектов — сортировки, компостирования в Ишимбае и производства RDF-топлива в Стерлитамаке — поспособствуют построению замкнутого цикла утилизации ТКО: от сбора до переработки и выпуска готовой продукции.

В экотехнопарке РО «Эко-сити» предусмотрены мусоросортировочный комплекс и полигон, созданные по концессионному соглашению, а также цех компостирования. Эти объекты обеспечат полный технологический цикл: обработку, утилизацию и обезвреживание мусора. В частности, на его территории возможна организация переработки ПЭТ.

На обслуживаемой «Эко-сити» территории проживают 1 млн 316 тысяч 828 человек в 1515 населенных пунктах. У всех них есть возможность сделать свой вклад в большое и полезное дело, сделать чище свой родной район и город, уплатив долги, накопившиеся за услугу «обращение с ТКО».