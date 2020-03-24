Угроза коронавируса подстегнула спрос на кредиты в Башкирии и в целом по стране

В течение последней недели эксперты отмечают рост спроса на банковские кредиты. Об это сообщил ТАСС.

Характерно, что наибольшей популярностью у клиентов пользуются кредиты без залога и ипотечные ссуды, рост на них составил 15 и 20 процентов соответственно. Эксперты объясняют это явление, впрочем, не столько угрозой коронавируса, сколько вероятным ростом ставок на фоне на фоне падения рубля в ближайшее время.

Напомним, ослабление рубля началось на фоне ситуации с коронавирусом в мире, которая негативно отразилась на котировках нефти.

Примечательно, что серьезный рост спроса на онлайн-кредиты не ощущается. Возможно, это связано с распространенным среди части обывателей скептическим отношением к новостям про угрозу заражения коронавирусной инфекцией. Второе объяснение – что банковские кредиты люди берут для масштабных приобретений – жилья, автомобилей и т.д. А онлайн-займы – на повседневные нужды.