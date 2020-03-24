Коронавирус неизбежно изменит ситуацию на авторынке в Башкирии
Эксперты ожидают существенные перемены в сфере автомобильных продажах.
Изменение курсов валют и угроза коронавируса вкупе уже отразились на автопродажах в Башкирии и в целом по стране. Анализ ситуации провели наши коллеги из издания РБК-Уфа.
Сейчас эксперты отмечают рост продаж как новых автомобилей. так и машин с пробегом, объясняя это, прежде всего, реализацией заключенных ранее договоров. Судя по всему, автомобилисты стремятся поскорее сделать свои приобретения на фоне колебаний курса валют и тревожных перспектив. связанных с угрозой коронавируса.
Соответственно растет спрос и на автокредиты. Беспокойная ситуация на рынке валют заставляет покупателей торопиться приобрести автомобили по старым ценам и минимальным кредитным ставкам.
В будущем эксперты однозначно предрекают рост цен на автомобили пропорционально росту валют. При этом больше всего ожидается скачок цен на премиальный сегмент. Автомобили бюджетного и среднего классов будут дорожать постепенно.
Кроме того, не исключена отмена таких популярных у потребителей акций, как покупка по трейд-ин. Пока продавцы автомобилей настойчиво предлагают покупателям забронировать приглянувшиеся автомобили за собой по старым ценам.
Ряд марок автомобилей могу вообще исчезнуть с авторынка. Это касается марок, в производстве которых задействованы составляющие, изготовленные в разных странах, для них сильный рост цен неизбежен.
В то же время дефицит автомобилей маловероятен из-за параллельного сокращения спроса на автомобили, вызванного снижением покупательской способности граждан. При этом закрытие границ вряд ли станет драйвером для отечественного автопрома, отмечают эксперты РБК Уфа.
По утоненным данным, по итогам 2019 года почти две трети объема авторынка Башкирии сформировано за счет четырех марок: LADA, KIA, Renault и Hyundai.