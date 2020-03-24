Коронавирус неизбежно изменит ситуацию на авторынке в Башкирии

Изменение курсов валют и угроза коронавируса вкупе уже отразились на автопродажах в Башкирии и в целом по стране. Анализ ситуации провели наши коллеги из издания РБК-Уфа.

Сейчас эксперты отмечают рост продаж как новых автомобилей. так и машин с пробегом, объясняя это, прежде всего, реализацией заключенных ранее договоров. Судя по всему, автомобилисты стремятся поскорее сделать свои приобретения на фоне колебаний курса валют и тревожных перспектив. связанных с угрозой коронавируса.

Соответственно растет спрос и на автокредиты. Беспокойная ситуация на рынке валют заставляет покупателей торопиться приобрести автомобили по старым ценам и минимальным кредитным ставкам.

В будущем эксперты однозначно предрекают рост цен на автомобили пропорционально росту валют. При этом больше всего ожидается скачок цен на премиальный сегмент. Автомобили бюджетного и среднего классов будут дорожать постепенно.

Кроме того, не исключена отмена таких популярных у потребителей акций, как покупка по трейд-ин. Пока продавцы автомобилей настойчиво предлагают покупателям забронировать приглянувшиеся автомобили за собой по старым ценам.

Ряд марок автомобилей могу вообще исчезнуть с авторынка. Это касается марок, в производстве которых задействованы составляющие, изготовленные в разных странах, для них сильный рост цен неизбежен.

В то же время дефицит автомобилей маловероятен из-за параллельного сокращения спроса на автомобили, вызванного снижением покупательской способности граждан. При этом закрытие границ вряд ли станет драйвером для отечественного автопрома, отмечают эксперты РБК Уфа.