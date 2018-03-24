В Уфе за два месяца уволили 1,5 тысяч человек

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За два месяца текущего года в Уфе уволили 1508 человек из 78 предприятий.
На сегодня еще 2 465 человек находятся под угрозой потери работы, сообщает Центр занятости населения Уфы.
Только 715 человек из уволенных смогли найти другую работу. 659 из них остались в своей организации. Только 99 из всего числа сокращенных обратились за помощью в службу занятости.
По республике число уволенных за первые месяцы 2018 года достигает 1874 человек. Из них 851 человек уже устроились на работу.
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