В Уфе за два месяца уволили 1,5 тысяч человек

На сегодня еще 2 465 человек находятся под угрозой потери работы, сообщает Центр занятости населения Уфы.

Только 715 человек из уволенных смогли найти другую работу. 659 из них остались в своей организации. Только 99 из всего числа сокращенных обратились за помощью в службу занятости.