Глава ТПП РФ рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава ТПП РФ рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

24 февраля , 19:55ЭкономикаАнна КононоваФото: Новые Известия
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о работе в период пандемии коронавируса, поддержке малого и среднего бизнеса, а также о проектах Палаты. Об этом сообщает TagilCity.ru.

В период пандемии ТПП работала в онлайн-формате. По словам Катырина, данный способ общения для палаты не новый: в предыдущие годы начали осваивать общение с коллегами в режиме ВКС по всей стране. Отметим, в систему входят 178 палат. Торговые сети ТПП работают с 76 странами, в 40 странах есть представительства. В 10 странах на штатной основе работают региональные представители.

В период пандемии в ТПП обратились 120 тысяч предпринимателей, на федеральном уровне зарегистрировано 1,5 тысячи обращений. С пакетом документов от предпринимателей работают юристы: подтверждают положение непреодолимой силы или наоборот. В 2020 году пакет документов о форс-мажорных обстоятельствах выдавали бесплатно.

Сергей Катырин также рассказал о мерах поддержки бизнеса в защите от давления со стороны силовых структур.

Предприниматели испытывают на себе давление силовых структур. А там два условия — это не должно касаться контрольно-надзорной деятельности и не должно быть в суде. Все обращения разбираются на федеральном уровне,рассказал Катырин.

Глава ТПП также рассказал, что в ноябре прошлого года вступил в силу закон, приравнивающий палату к организациям, которые образуют инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Уже в этом году состоятся выборы президента ТПП. Отметим, что Сергей Катырин занимает должность главы палаты с 2011 года.

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