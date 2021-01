Привычка нулевых: Россия продолжает сильно зависеть от сырьевого сектора экономики

Тенденцию не удается переломить ни притоком госинвестиций, ни национальными программами, ни импортозамещением.

Как считают экономисты ВШЭ, за последние 20 лет в структуре российского экспорта не наметилось тенденций к снижению зависимости от сырьевого сектора, более того — даже не сформировался задел к диверсификации. Напротив, ориентированная на сырье и энергопродукты экспортная корзина на фоне роста цен на нефть в первой половине нулевых только упрочила положение и оставалась фактически неизменной до 2014 г. Стагнация структуры экспорта на фоне относительно высоких цен на нефть говорит о существовании ловушки среднего дохода применительно к российскому экспорту. Это ситуация, когда рыночных факторов недостаточно для значимых структурных сдвигов. В итоге специализация российской экономики на относительно простых ресурсноинтенсивных товарах определила ее включение лишь в начальные этапы глобальных цепочек добавленной стоимости, а это далеко от конечного потребителя. В частности, в целях дальнейшей переработки и реэкспорта третьи страны используют 30,5% добавленной стоимости российского экспорта. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, в 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов. Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.

