Привычка нулевых: Россия продолжает сильно зависеть от сырьевого сектора экономики

Привычка нулевых: Россия продолжает сильно зависеть от сырьевого сектора экономики

Вчера, 23:48ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Тенденцию не удается переломить ни притоком госинвестиций, ни национальными программами, ни импортозамещением.

Как считают экономисты ВШЭ, за последние 20 лет в структуре российского экспорта не наметилось тенденций к снижению зависимости от сырьевого сектора, более того — даже не сформировался задел к диверсификации. Напротив, ориентированная на сырье и энергопродукты экспортная корзина на фоне роста цен на нефть в первой половине нулевых только упрочила положение и оставалась фактически неизменной до 2014 г.

Стагнация структуры экспорта на фоне относительно высоких цен на нефть говорит о существовании ловушки среднего дохода применительно к российскому экспорту. Это ситуация, когда рыночных факторов недостаточно для значимых структурных сдвигов.

В итоге специализация российской экономики на относительно простых ресурсноинтенсивных товарах определила ее включение лишь в начальные этапы глобальных цепочек добавленной стоимости, а это далеко от конечного потребителя. В частности, в целях дальнейшей переработки и реэкспорта третьи страны используют 30,5% добавленной стоимости российского экспорта.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов. Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.

Экономика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы