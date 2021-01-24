Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

Вчера, 23:37ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева и финансиста Никиты Демидова, Россия угодила в «ловушку среднего дохода», которая характерна еще и для Турции. В частности, они схожи уровнем подушевого ВВП (до карантина в России — 11 тыс. долларов, в Турции — 9 тыс. долларов). Эти средства не обеспечивают настоящего подъема благосостояния у населения.

Наука объясняет эту проблему следующим образом: претензии у такой страны — такие же, как у «развитой», а технологии — как у «развивающейся». И денег на модернизацию и радикальный рост производительности все время не хватает. Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.

В качестве примера спикеры приводят Китай, который имеет шансы вырваться из ловушки среднего дохода, поскольку там существует уже большой пул корпораций, зарабатывающих на внутреннем рынке и кровно заинтересованных в том, чтобы объемы росли. Страны бывшего СССР при сохранении существующего порядка к подобному развитию прийти не смогут — ранее там были грамотно зарублены все инициативы по созданию общего рынка.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее Mkset проанализировала, какой власти Башкирии видят республику к 2030 году. Как показало исследование программного документа, изменится не так много, как можно было бы предположить.

Related news:
Экономика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы