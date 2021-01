Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева и финансиста Никиты Демидова, Россия угодила в «ловушку среднего дохода», которая характерна еще и для Турции. В частности, они схожи уровнем подушевого ВВП (до карантина в России — 11 тыс. долларов, в Турции — 9 тыс. долларов). Эти средства не обеспечивают настоящего подъема благосостояния у населения. Наука объясняет эту проблему следующим образом: претензии у такой страны — такие же, как у «развитой», а технологии — как у «развивающейся». И денег на модернизацию и радикальный рост производительности все время не хватает. Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит. В качестве примера спикеры приводят Китай, который имеет шансы вырваться из ловушки среднего дохода, поскольку там существует уже большой пул корпораций, зарабатывающих на внутреннем рынке и кровно заинтересованных в том, чтобы объемы росли. Страны бывшего СССР при сохранении существующего порядка к подобному развитию прийти не смогут — ранее там были грамотно зарублены все инициативы по созданию общего рынка. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее Mkset проанализировала, какой власти Башкирии видят республику к 2030 году. Как показало исследование программного документа, изменится не так много, как можно было бы предположить.

