Вчера глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с земляками — организаторами малой нефтяной компании. В соцсетях он анонсировал создание таких компаний в республике.

На видео он держит колбу, в которой содержится нефть, добытая малой нефтяной компанией. «Башнефть» — огромная компания, и она разрабатывает большие месторождения. Но ведь есть малые месторождения, где довольно большое количество нефти. И это в совокупности может дать дополнительный приток нашей экономике, рассказал Радий Хабиров. Он также добавил, что эта колба с нефтью будет стоять у него на столе, «как символ первой ласточки по созданию в республике сети малых нефтяных компаний».

