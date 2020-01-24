В Башкирии закрывают Мелеузоский сахарный завод

Работу Мелеузовского сахарного завода временно замораживают из-за сильного падения стоимости сахара, которое произошло в течение года.

По данным «Интерфакс», завод законсервировали до более благополучных времен. Сотрудникам предприятия предложили перейти на работу в птицеводческий комплекс «ПК Урал», за каждым останется приоритетное право вернуться на завод после возобновления его работы.

В РБК-Уфа сообщают, что в региональном минсельхозе решение о закрытии завода не поддерживают и в настоящий момент предпринимают меры над решением проблемы.