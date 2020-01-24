В Башкирии закрывают Мелеузоский сахарный завод
Сегодня, 11:55ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Фото: сайт Минсельхоза РБ
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Решение о закрытии принято из-за ситуации на рынке.
Работу Мелеузовского сахарного завода временно замораживают из-за сильного падения стоимости сахара, которое произошло в течение года.
По данным «Интерфакс», завод законсервировали до более благополучных времен. Сотрудникам предприятия предложили перейти на работу в птицеводческий комплекс «ПК Урал», за каждым останется приоритетное право вернуться на завод после возобновления его работы.
В РБК-Уфа сообщают, что в региональном минсельхозе решение о закрытии завода не поддерживают и в настоящий момент предпринимают меры над решением проблемы.
Мелеузовский сахарный завод специализируется на производстве сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. Выручка в 2018 году составила 868,9 млн руб.лей, чистый убыток — 142,2 млн руб.
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