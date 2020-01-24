Минздрав Башкирии потратит почти 45 млн рублей на кибербезопасность

Согласно опубликованной информации, в ведомстве планируют закупить оборудование для защиты каналов связи. Заявки принимаются до 30 января. Сам аукцион состоится 3 февраля.

Цена контракта – 44,9 млн рублей, выделенных специально на эти цели из бюджета Башкирии.

Выбранный подрядчик должен будет обеспечить кибербезопасность медицинским учреждениям республики при работе в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС РБ). Именно она обрабатывает все данные, включая все персональные сведения о состоянии здоровья пациентов.