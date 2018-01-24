В Башкирии трудовая инспекция выявила главных нарушителей Трудового кодекса

В ТОП-5 нарушителей Трудового кодекса вошли станкостроители, «Кроношпан», «Абзаково» и больница.

В 2017 году гострудинспекция в Башкирии провела 53 плановые проверки и обнаружила 2276 нарушений Трудового кодекса.

В первую пятерку нарушителей вошли: ООО НПО «Станкостроение» (более 260), ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Абзаково», ГБУЗ РБ Бурзянская центральная районная больница (свыше 100 нарушений в каждой организации) и ООО «Синтез-Ремонт» (более 90), сообщили в гострудинспекции.