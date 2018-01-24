Рекорды телеканала «360» в 2017 году: рост аудитории и партнерская сеть

За 2017 год телеканал «360» показал высокие темпы роста по различным показателям: от средней длительности просмотра до рекордов по посещаемости сайта и числу подписчиков в соцсетях.

Результаты исследований показывают, что доля аудитории Total TV среди всех телезрителей существенно выросла: рост составил 27%. Кроме того, «360» вошел в двадцатку федеральных тематических федеральных каналов в декабре 2017-го, заняв место в рейтинге рядом с РБК ТВ.

Охват за месяц у телеканала «360» сделал его 21-ым среди всех московских каналов, по доле и рейтингу в регионе он занимает 25-ое место, а продолжительность просмотра канала поставила его на 27-ое место. В среднем аудитория смотрит телеканал «360» на протяжении 18 минут.

Мировые тренды говорят в пользу новостных форматов, и именно благодаря им «360» стало самым цитируемым изданием в московском регионе, а также вошло в топ-20 лидеров среди всех СМИ России по этому показателю. Помогают развиваться и завоевывать интерес аудитории телеканалу помогают и уникальные неновостные форматы. Так, повышать показатели помогают собственные развлекательные программы «360», рассказала директор по исследованиям Института современных медиа (MOMRI) Юлия Верлина.

Помимо расширения аудитории телезрителей, всего за один 2017 год телеканал «360» наладил партнерские отношения с 12 региональными СМИ. Сетевые партнеры достигают новых высот на базе телеканала, работая, в том числе в Самаре, Волгограде, Челябинске и Хабаровске. А в целом база сетевых партнеров телеканала составляет 1,2 миллиона абонентов.

По мнению генерального директора телеканала «360» Вячеслава Духина, привлекательные условия для партнеров позволяют региональным телеканалам гармонично вписывать собственный контент – как новостного, так и развлекательного формата - в сетку вещания «360». Высокие рейтинги и динамика роста благодаря партнерству позволяет местным телеканалам получать доходы выше, чем могло бы происходить при создании собственных телепроектов с нуля.

Достойные показатели принес 2017 год и трафик сайта. В частности, среднемесячная посещаемость ресурса за минувший год выросла вдвое и составила 6 миллионов человек. На 180% возросло число просмотров в сутки – до 14,8 миллионов. Итого за год 35,5 уникальных пользователей совершили 128 миллионов просмотров публикаций издания.