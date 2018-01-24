Из Уфы в Екатеринбург и ХМАО теперь можно будет попасть на поезде

Новый железнодорожный маршрут будет запущен с 18 февраля.

Пассажирский поезд Уфа-Челябинск–Екатеринбург-Приобье начнет движение с 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В общей сложности поездка из Уфы до крайней точки маршрута, которая расположена на территории Ханты-Мансийского автономного округа, займет примерно 40 часов.

В Один конец поезд будет отправляться один раз в четыре дня и останавливаться поочередно на следующих станциях: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.