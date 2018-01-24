Из бюджета России выделят 14,5 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства, всего на повышение зарплат бюджетникам в бюджете зарезервировано 15,4 миллиарда. Большая часть этой суммы выделяется уже в начале года. Это должно помочь достичь запланированных показателей по заработной плате на 2018 год.