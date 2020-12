Сегодня, 23 декабря, состоялось 72-е заседание Горосовета Уфы. На совещании предоставили данные о заработной плате и уровне безработицы в столице Башкирии. Статистика предоставлена в условиях пандемии коронавируса.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям осталась на уровне 2019 года — 50,6 тысячи рублей. А вот средний заработок в Уфе в целом, с учетом субъектом малого предпринимательства снизился. Если в прошлом году показатель составил 40,1 тысячи рублей, то в этом году снизился до 39,9 тысячи рублей. Кроме того, в столице Башкирии в период пандемии увеличилась численность безработных. Уровень вырос до 5,7%. Для сравения, в 2019 года показатель безработицы составил всего 0,84%.

