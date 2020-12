В Уфе бюджет на 2021 год составлен с дефицитом в размере 800 миллионов рублей

Сегодня, на заседании горсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год и запланировали на 2021-2022 годы. По словам руководителя финансового управления мэрии Уфы Гульнары Валиевой, дефицит бюджета на будущий год составляет 800 миллионов рублей.

В Уфе планируется потратить 29,5 миллиардов рублей, когда как в доступе будет иметься лишь 28,7 миллиардов рублей. Тем не менее, в плановый период двух следующих лет планируется утвердить бездефицитный бюджет – 29,6 и 28,9 миллиардов рублей. Известно, что в 2021 году больше всего средств будет направлено на сферу образования – 13,2 миллиарда рублей. На национальную экономику в бюджете заложено 7,6 миллиардов, на сферу ЖКХ – 2,6 миллиардов рублей. Меньше всего выделят на сферу культуры и кино – 363 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter