В Уфе бюджет на 2021 год составлен с дефицитом в размере 800 миллионов рублей

Известно, что в 2021 году больше всего средств будет направлено на сферу образования – 13,2 миллиарда рублей. На национальную экономику в бюджете заложено 7,6 миллиардов, на сферу ЖКХ – 2,6 миллиардов рублей. Меньше всего выделят на сферу культуры и кино – 363 миллиона рублей.