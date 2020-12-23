В Башкирии подрядчик благоустроит территории в 20 городах республики за 874 млн руб

В Башкирии подрядчик благоустроит территории в 20 городах республики за 874 млн руб

Вчера, 14:11ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Компания «УралСпецСтрой» из Уфы получила госконтракт на сумму свыше 874 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен благоустроить территории в 20 городах республики, говорится на сайте госзакупок.

Известно, что конкурс был объявлен Госкомитетом республики по конкурентной политике. В документах аукциона указано, что компания стала единственным участником тендера, так как больше никто заявок не подавал. Согласно федеральному закону о проведении аукциона, его признали несостоявшимся.

Сумма в размере 874 миллионов рублей будет выделена частично из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В рамках исполнения госконтракта компания благоустроит территории в городе Октябрьском, Стерлитамаке, Нефтекамске, Межгорье, Агидели и других муниципалитетах республики. Работы должны быть завершены до 30 октября 2021 года.

По данным базы данных «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована 11 лет назад. Компания специализируется на строительстве жилых или нежилых зданий. Чистая прибыль в 2019 году составила 7,5 миллионов рублей. За последний год заключали три госконтракта на общую сумму свыше 219 миллионов рублей.

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