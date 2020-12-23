В Башкирии подрядчик благоустроит территории в 20 городах республики за 874 млн руб

По данным базы данных «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована 11 лет назад. Компания специализируется на строительстве жилых или нежилых зданий. Чистая прибыль в 2019 году составила 7,5 миллионов рублей. За последний год заключали три госконтракта на общую сумму свыше 219 миллионов рублей.