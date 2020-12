Дело башкирской Фемиды: в преступлениях уличили судей, но обвиняют мирных граждан

В Башкирии закончили расследование уголовного дела, которое в осведомленных кругах называют делом башкирской Фемиды. В настоящее время обвиняемые заканчивают ознакомление с его материалами. Расследование нигде не афишируется, хотя оно является не менее резонансным, чем дело башкирских прокуроров.

«Бородатое» дело Правоохранители всячески воздерживаются от освещения как хода, так и результатов расследования дела башкирской Фемиды так как в нем в не лучшем (самое мягкое сравнение) свете предстают чиновники местного, республиканского и федерального уровней. Речь идет о представителях администрации Иглинского района, правительства Башкирии, республиканской прокуратуры, силовых ведомств и суда. Как тебе такой «комплект», дорогой читатель?! Ничего удивительного, что следователи по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ совместно с представителями республиканской прокуратуры готовятся направить дело в суд в условиях абсолютной тишины. Это уголовное дело на языке юристов называют «бородатым» так как его расследуют уже более девяти лет, если быть точными, то с 8 февраля 2012 года. Тогда республиканские чекисты выявили факты составления от имени судьи Иглинского районного суда Башкирии судебных решений, по которым регистрировалось право собственности на земельные участки, при этом в архиве суда сами решения, как ни странно, отсутствовали. Все бы ничего, но таких сомнительных решений было составлено более тысячи, а большинство из них было подписано действовавшим на тот момент председателем Иглинского районного суда Фаритом Насредтиновым. Возникает резонный вопрос о роли председателя суда в этой схеме. Можно предположить два варианта развития событий: он — либо организатор и непосредственный исполнитель или же жертва, введенная в заблуждение. Правильный ответ помогли выявить проведенные экспертизы, которые достоверно установили: подпись от имени судьи и печать суда являются оригинальными, то есть их никто не подделывал, а спокойно достал из судейского стола и шлёпнул в нужное место. У сроков давности в плену С 2012 и до середины 2019 года расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, но виновные лица не были привлечены к уголовной ответственности. Складывается впечатление, что следователи специально выжидали истечения сроков давности. Люди, близкие к ситуации, высказывали мнения, что такие задержки объясняются тем, что в числе подозреваемых все-таки фигурировали не рядовые граждане, а «сановники-чиновники», включая работников Иглинского районного суда, местной администрации и регистрационной службы. Так и сгинуло бы это дело в архивах, наверное, но неожиданно в 2019 году расследование возобновилось. При этом с чиновников-фигурантов были сняты все подозрения. Следствие теперь переключилось как раз-таки на рядовых граждан из категории «стрелочников», которые, по идее, сами пострадали в этой ситуации, поскольку через суд регистрировали право собственности на земли, занятые объектами недвижимости и значит, были введены в заблуждение ловкачами в мантиях и без. Вдобавок теперь следствие внезапно решило, что в результате преступных действий ущерб был причинен администрации Иглинского района. С одной стороны, логика в рассуждениях сыщиков есть, но если присмотреться, обстоятельства, установленные самим же следствием, подсказывают иные умозаключения. Как удалось выяснить Mkset, администрация Иглинского района сама оказалась причастна к систематической регистрации прав собственности на земельные участки по описанной выше схеме с 2002 по 2010 годы. Оформленные таким образом земельные участки продавались с аукциона, а вырученные средства направлялись в бюджет. О каком же хищении и причинении имущественного ущерба тогда ведется речь? Это, скорее, оксюморон, когда одно противоречит другому. Весьма сомнительно, что администрация почти 20 лет не замечала вывода земельных участков из-под её носа, пока новоиспеченные собственники межевали их, меняли категорию разрешенного использования, получали разрешение на строительство и акт ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, уплачивали земельный и имущественные налоги… В общем, вполне открыто пользовались ими. Разве истинные преступники так себя ведут? Или же в этой истории что-то не так? делится мнением адвокат Замбиля Курмакаева. Четверо «крайних» Так оно и есть. В этой истории всё не просто не только с точки зрения предполагаемых виновников и потерпевшей стороны, но и с позиции выгодоприобретателей — лиц, чьи имена были указаны в оспариваемых следствием решениях. Среди них нашлись как простые граждане, так и коммерсанты, чиновники и даже юридические лица. А вот районный комитет по управлению собственностью, который, казалось бы, должен быть признан потерпевшим, судя по материалам дела, таковым не стал. Чиновникам уделим отдельное внимание, среди них — слуги государевы различного ранга. Тут и местные чиновники районной администрации, и аппарат районного суда, а также рангом повыше — например, уже знакомый нам бывший председатель Иглинского районного суда Насретдинов. При этом к уголовной ответственности привлекают почему-то не всех собственников земельных наделов, а лишь четырех граждан. Откуда такая избирательность? Хотелось бы надеяться, что этому есть нормальное объяснение, однако в голову лезут самые неприличные подозрения. И еще один странный момент: в спорах относительно законности приобретения прав на имущество по закону всегда должен ставиться вопрос о возвращении похищенного первоначальному собственнику. Тем не менее, начиная с 2012 год, «криминальные» земельные участки у новых собственников в пользу муниципалитета изъяты не были. Все вышеперечисленное косвенно свидетельствует о том, что какого-либо ущерба администрации Иглинского района причинено не было. Соответственно, выявленные сотрудниками правоохранительных органов нарушения в делопроизводстве Иглинского районного суда преступлениями не являются. Вполне заслуженный отдых Понятно, что главным героем этой истории является бывший председатель суда Фарит Насретдинов, репутационные издержки в данном случае больше всех несет государство, так как все спорные решения выносились уполномоченным должным лицом от имени Российской Федерации. По логике вещей, в итоге обязанность по возмещению причиненного материального ущерба (если он имеет место) должна лежать на казне Российской Федерации. Тем временем квалификационная коллегия судей Башкирии около десяти лет назад успела рассмотреть представление тогдашнего председателя республиканского Верховного суда Михаила Тарасенко о лишении Насретдинова статуса судьи. Михаил Иванович в интервью Mkset в 2011 году В 2011 году бывший председатель Верховного Суда Башкирии Михаил Тарасенко в интервью Mkset прокомментировал увольнение Насретдинова, раскрыв при этом далеко не все его нарушения. Со слов Тарасенко причиной лишения Насретдинова статуса стал тот факт, что он «закреплял своими решениями перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли общего пользования, хотя это не прерогатива суда, а органов исполнительной власти» Михаил Тарасенко: «Судьей рождается не каждый» На самом же деле перечень «подвигов» Насретдинова гораздо обширнее. К примеру, Фарит Насретдинов запросто в судебному порядке решал такие земельные вопросы, как признание права собственности юридических лиц на земли или изменение категории земель, которые вовсе не входили в его полномочия, а были отнесены к компетенции Арбитражного суда РБ. И вот теперь самое главное: невзирая на выявленные нарушения и вынесение более тысячи решений, которые следствие ставит под сомнение, Фариту Насретдинову так и не было предъявлено обвинение. В конечном итоге следствие на основании письменного согласия бывшего судьи тихо и мирно освободило его от ответственности за истечением сроков давности. Осведомленные о ходе расследования лица утверждают, что такой «конфуз» объясняется именно тем, что следствие переориентировалось на уголовное преследование вышеупомянутых «стрелочников». Таким образом в деле иглинской Фемиды будет поставлена жирная точка. При данных обстоятельствах чиновники и прочие заинтересованные в исходе данного дела официальные лица могут быть уверены: их никто не упрекнет в том, что не приняли «законное» решение по данному громкому делу. Бездействие государственных органов в части изъятия из собственности граждан земельных участков, законность которых оспаривает следствие, свидетельствует о том, что они ими владеют на законных основаниях. Если до сих пор не оспорены соответствующие решения судов, то вести речь об их незаконности не уместно, считает адвокат Замбиля Курмакаева.

