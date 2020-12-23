Дело башкирской Фемиды: в преступлениях уличили судей, но обвиняют мирных граждан

Так оно и есть. В этой истории всё не просто не только с точки зрения предполагаемых виновников и потерпевшей стороны, но и с позиции выгодоприобретателей — лиц, чьи имена были указаны в оспариваемых следствием решениях. Среди них нашлись как простые граждане, так и коммерсанты, чиновники и даже юридические лица. А вот районный комитет по управлению собственностью, который, казалось бы, должен быть признан потерпевшим, судя по материалам дела, таковым не стал.