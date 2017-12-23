Глава Башкирии прокомментировал возможное объединение электросетей

Глава Башкирии рассказал о планах региона объединить региональные электросети с глобальными сетевыми игроками.

Руководство Башкирии считает целесообразным объединение своих электросетей с глобальными сетевыми игроками. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил сегодня, 23 декабря, отвечая на вопросы в кулуарах XVII съезда "Единой России". Об этом сообщил Интерфакс.

- Много сетей находится в собственности муниципалитетов, там достаточно все запутано, нам надо год-два, чтобы разобраться со всем, скооперировать, и после этого можно будет говорить об объединении с какими-то глобальными игроками, - пояснил Рустэм Хамитов.

По его мнению, в качестве базы для объединения может выступить БЭСК, а также и другие компании, названия которых глава Башкирии так и не уточнил пока.

Напомним, чуть ранее Рустэм Хамитов рассказывал, что республика в свое время безуспешно предлагала АФК «Система» объединение сетевых активов региона с БЭСК.