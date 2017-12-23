Глава Башкирии прокомментировал возможное объединение электросетей
Руководство Башкирии считает целесообразным объединение своих электросетей с глобальными сетевыми игроками. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил сегодня, 23 декабря, отвечая на вопросы в кулуарах XVII съезда "Единой России". Об этом сообщил Интерфакс.
- Много сетей находится в собственности муниципалитетов, там достаточно все запутано, нам надо год-два, чтобы разобраться со всем, скооперировать, и после этого можно будет говорить об объединении с какими-то глобальными игроками, - пояснил Рустэм Хамитов.
По его мнению, в качестве базы для объединения может выступить БЭСК, а также и другие компании, названия которых глава Башкирии так и не уточнил пока.
Напомним, чуть ранее Рустэм Хамитов рассказывал, что республика в свое время безуспешно предлагала АФК «Система» объединение сетевых активов региона с БЭСК.
- Наше участие в БЭСК дало бы дополнительные гарантии для этой компании. Но и это решение было практически отвергнуто. Поэтому если БЭСК не начнет работать по-другому, если не будет работать над снижением тарифа - то работа такой компании нас устраивать не будет во всех смыслах, - говорил Рустэм Хамитов.