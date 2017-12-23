Глава Башкирии проанонсировал в Москве получение дивидендов от «Башнефти»

Рустэм Хамитов поделился радостными новостями с московскими журналистами в кулуарах съезда партии «Единая Россия» в Москве.

Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с подписанием мирового соглашения между «Роснефтью», «Башнефть» с одной стороны и АФК «Система» и «Система-Инвест» с другой стороны, которым может завершиться судебное разбирательство. Об этом сообщил ТАСС.

- В этой части уже все сказано. Республика, я уверен, получит в этой части значительные ресурсы, из того, что будет выплачено АФК «Системой». Прямо или косвенно, в виде дивидендов, это покажет дальнейшее рассмотрение дела, - рассказал Рустэм Хамитов. - На самом деле, всегда же говорят, мир лучше ссоры. В данном случае, все придет в норму, все успокоится и продолжится спокойная нормальная работа.

При этом глава Башкирии рассказал, что в ближайшие дни республика рассчитывает получить от «Башнефти» дивиденды за 2017 год в сумме более 6 млрд рублей.

- Что будет в 2018 году… Надо поработать, увидим, какая будет прибыль, какие будут финансовые доходы компании «Башнефть», думаю, что не меньше, чем в 2017 году. С учетом того, что кампания получит 100 млрд рублей, причитающиеся ей в результате мирового соглашения. До 30 марта равными долями будут перечисляться деньги, - уточнил Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии также отметил, что Башкирия не планирует продавать свой пакет акций.

- Мы довольны тем, как развиваются наши отношения с «Башнефтью», с «Роснефтью». Это крупнейшие компании, которые работают на нашей территории. Мы на свой пакет акций получаем значимые дивиденды. Кроме того, работают благотворительные программы, очень большие. Нам другого желать и не нужно. У нас все нормально, все хорошо. Мы не собираемся ни продавать, ни передавать, ни в другие формы превращать наши акции, - заверил Рустэм Хамитов журналистов.