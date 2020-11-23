Ценности и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

В течение двух последних дней работы форума были рассмотрены кейсы по цифровой трансформации бизнес-процессов, ИТ-инструментам обеспечения непрерывности бизнеса, уроков пандемии, новых вызовов и новых возможностей. Своим опытом поделились представители ИНК, Газпром нефть, СИБУР, Уралкалий, КПМГ, Интер РАО, ГК Агат, Abiroy и эксперты отраслевых объединений. Генеральный директор ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» Кирилл Поздняков отметил, что пандемия заставила компании пересмотреть свое отношение к вопросам целостности бизнес-процессов, а его коллега Андрей Окара подчеркнул, что устойчивыми к труднопрогнозируемым рискам оказались «антихрупкие» компании, в которых было налажено взаимодействие всех подразделений. Генеральный директор ГК Агат Иван Мамочкин и директор по технологиям ГК Агат Игорь Иванов представили практический кейс о том, как своевременное внедрение сервисной модели помогло быстро перестроиться и безболезненно пройти непредвиденные критические ситуации. Доклад директора технических программ Abiroy Николая Алексеева был посвящен актуальному вопросу кибербезопасности, поскольку при удаленном формате работы сотрудников крайне важно усиливать защиту от кибератак.