Тимур Хакимов: мама-предприниматель выиграла грант в 100 тысяч для своего бизнеса

23 ноября 2020 года на базе Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Грант на развитие своего бизнеса в 100 000 рублей получила уфимка Альбина Муртазина с проектом спортивного семейного клуба «Счастливы вместе». Целью проекта является создание благоприятных условий популяризации здорового образа жизни. В течение пяти дней участницы обучались у сертифицированных бизнес-тренеров, работали над собственными бизнес-проектами и получали консультации от представителей региональных структур поддержки малого и среднего бизнеса. В финале обучения состоялся конкурс проектов, где 20 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. «Для достижения эффективного результата необходимо знать, как превратить свой проект в бизнес и правильно организовать эту идею, что и является целью программы «Мама-предприниматель». Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку не только победительнице, но и всем участницам, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов, — кроме этого, сейчас есть возможность вступить до конца года в члены ТПП РБ бесплатно. На сегодня уже две участницы проекта вступили в палату, а трое молодых мам воспользовались услугами палаты и зарегистрировали юридическое лицо».

