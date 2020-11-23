Тимур Хакимов: мама-предприниматель выиграла грант в 100 тысяч для своего бизнеса

«Для достижения эффективного результата необходимо знать, как превратить свой проект в бизнес и правильно организовать эту идею, что и является целью программы «Мама-предприниматель». Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку не только победительнице, но и всем участницам, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов, — кроме этого, сейчас есть возможность вступить до конца года в члены ТПП РБ бесплатно. На сегодня уже две участницы проекта вступили в палату, а трое молодых мам воспользовались услугами палаты и зарегистрировали юридическое лицо».