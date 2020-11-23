СУ-10 отремонтирует лицей № 21 в Уфе за 336,64 млн рублей

Победитель конкурса получил за квалификацию 40 баллов и в итоге — 91,61 балла, а второй участник — соответственно 25,24 и 77,89 балла. В конкурсе участвовали также ООО «Билд» (предложение которого составило 361,98 млн руб.), ООО «Дортрансстрой» (321,8 млн руб.), ООО «А-Строй» (289,58 млн руб.) и ООО «Трест 7» (343,89 млн руб.). Заявка еще одного участника — ООО «СоюзСтройРесурс» — была отклонена комиссией из-за того, что предложение участника закупки о цене контракта превышает предельный размер обязательств, указанный в выписке.