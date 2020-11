Где купить квартиру от 2,5 млн рублей в Уфе?

В современном микрорайоне «Планета» сразу чувствуешь биение пульса большого города. Смотря на высотную застройку и кипящий жизнью микрорайон, сложно представить, что всего 5 лет назад здесь был пустырь. Ни один район Уфы не развивался так быстро и не был столь притягателен для требовательного современного горожанина.

Удобное расположение, транспортная доступность и развитая инфраструктура привлекают в этот микрорайон новых жильцов. А раз есть спрос будет и предложение. В конце сентября один из крупнейших застройщиков республики, «Первый Трест», объявил старт продаж в жилом комплексе нового поколения «Новатор». На сегодняшний день активно строятся литеры 4.1 и 4.2, купить квартиру в которых можно всего от 2,5 млн руб. Само название «Новатор» задает тон всему проекту – жилые дома, и инфраструктура возводятся с учетом самых новейших тенденций архитектурных и строительных трендов. Несмотря на свои внушительные размеры, жилой комплекс гармонично впишется в окружающую среду современного города. А благодаря использованию пространственного метода структурирования объемов на небольшие блоки будет более сомасштабным человеку. Первый в своём роде Уникален «Новатор» не только архитектурой, которая без сомнения выгодно отличает его от типовой застройки и привносит в городской облик новые черты. ЖК «Новатор» - это первый жилой комплекс комфорт-класса в Уфе с системой внутреннего кондиционирования. Проживая в «Новаторе», вы будете легко управлять погодой в доме и наслаждаться чистым и свежим воздухом. Теперь вам не нужно будет выезжать за город, чтобы сделать глоток чистого воздуха. Комфорт начинается с придомовой территории В ЖК «Новатор», вы безбоязненно будете отпускать своих детей гулять во двор. Высокий уровень безопасности обеспечат закрытый двор и система видеонаблюдения установленная по всему периметру территории. Любой житель «Новатора» – от мала до велика – найдет чем заняться на его территории. Благоустройство ЖК предусматривает четыре спортивные площадки, в том числе особую зону crossfit и четыре уникальных детских комплекса, которые рассчитаны на детей разных возрастов. А прогулка с ребенком или поездка на велосипеде, для жильцов «Новатора», больше не будет заканчиваться моционом с подъемом тяжелой коляски или велосипеда на этаж. Для удобства молодых родителей и велоспортсменов на первых этажах будут реализованы специальные колясочные и велосипедные зоны. А для другого спортивного инвентаря вы сможете приобрести функциональные кладовые. Всё рядом Расположение в географическом центре города, развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка делают ЖК «Новатор» идеальным вариантом для тех, кто всегда в движении. Отвыкайте тратить целый выходной день на покупки, теперь в ТРЦ можно просто заехать после работы и купить все, что нужно, за 15 минут. По соседству от вашего дома, расположились: ТРЦ «Планета», и гипермаркеты «Лента», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». А в освободившиеся выходные лучше сводите детей в аквапарк – который, кстати, тоже в шаговой доступности. Молодых родителей порадует и количество образовательных учреждений, в радиусе 1 км от ЖК находятся: 3 детских сада, 2 школы и 1 лицей. В пешей доступности есть: курсы ментальной арифметики, школа этикета для девочек и кружок для деловитых парней. Своя атмосфера Даже если за окном автомобиля идёт дождь или снег вы этого не заметите. Вернувшись с работы, автомобиль можно оставить на теплой подземной парковке и не выходя на улицу подняться на скоростном лифте сразу к вашей квартире. А тех, кто возвращаются домой через парадный холл будут встречать расслабляющие звуки природы и пение птиц в просторном дизайнерском лобби. И еще один приятный момент. Мечту о покупке квартиры вашей мечты в активно развивающемся районе не нужно откладывать из-за опасений за ваши вложения. Строительство ЖК «Новатор» ведется по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», поэтому покупать квартиру в ЖК «Новатор» безопасно даже на ранних стадиях строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Узнать больше о проекте можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Справка. ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит 7 жилых комплексов в городе Уфа: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter