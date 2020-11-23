Где купить квартиру от 2,5 млн рублей в Уфе?

Всё рядом

Расположение в географическом центре города, развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка делают ЖК «Новатор» идеальным вариантом для тех, кто всегда в движении. Отвыкайте тратить целый выходной день на покупки, теперь в ТРЦ можно просто заехать после работы и купить все, что нужно, за 15 минут. По соседству от вашего дома, расположились: ТРЦ «Планета», и гипермаркеты «Лента», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». А в освободившиеся выходные лучше сводите детей в аквапарк – который, кстати, тоже в шаговой доступности. Молодых родителей