Эксперт предрек доллару неизбежную девальвацию в 2021 году

Такое мнение озвучил экономист Пер Пушкарев. Он отметил, что рублю в последнее время досталось. И хотя падение отечественной нацвалюты сейчас несколько замедлилось, вряд ли в скором времени стоит ждать существенных изменений, пишет Infox.
При этом с долларом ситуация смотрится намного более предсказуемой. В период правления Трампа Белый дом предпринимал все возможное, чтобы убрать КНР и другие государства из американской экономики.
При Байдене, как полагает эксперт, Вашингтон будет стремиться восстановить нарушенные с европейскими странами торговые связи.
А если этого в полной мере сделать не получится, тогда Белый дом вновь может обратить свой взгляд на Китай, что обязательно скажется на курсе доллара.