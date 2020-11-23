Эксперт предрек доллару неизбежную девальвацию в 2021 году

Такое мнение озвучил экономист Пер Пушкарев. Он отметил, что рублю в последнее время досталось. И хотя падение отечественной нацвалюты сейчас несколько замедлилось, вряд ли в скором времени стоит ждать существенных изменений, пишет Infox.