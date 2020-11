Эксперт предрек доллару неизбежную девальвацию в 2021 году

Рост американского доллара к российскому рублю за период пандемии в целом не способствует укреплению первой валюты. Американскую нацвалюту в ближайшем будущем ожидает девальвация.

Такое мнение озвучил экономист Пер Пушкарев. Он отметил, что рублю в последнее время досталось. И хотя падение отечественной нацвалюты сейчас несколько замедлилось, вряд ли в скором времени стоит ждать существенных изменений, пишет Infox. При этом с долларом ситуация смотрится намного более предсказуемой. В период правления Трампа Белый дом предпринимал все возможное, чтобы убрать КНР и другие государства из американской экономики. При Байдене, как полагает эксперт, Вашингтон будет стремиться восстановить нарушенные с европейскими странами торговые связи. А если этого в полной мере сделать не получится, тогда Белый дом вновь может обратить свой взгляд на Китай, что обязательно скажется на курсе доллара.

