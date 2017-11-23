Проект полигона отходов в Благовещенске прошел экологическую экспертизу
Против строительства полигона активно выступали общественники города. В частности, они были недовольны тем, что на арендованном инвесторам участке планируется вырубить деревья. Фархшатов подчеркнул, что для этого у компании есть все законные основания.
- Мы арендовали участок для строительства производственных объектов, поэтому для вырубки насаждений у нас есть все основания, - пояснил он. - Именно поэтому домыслы и доводы, которые были озвучены рядом общественников, не имеют под собой никаких оснований. Пока никакие работы не проводятся, поскольку нам еще предстоит пройти экспертизу проектно-сметной документации. На площадку мы планируем выйти ориентировочно в 2018 году.
Полигон ТКО планируется построить на территории общей площадью 42 Га. Здесь будет производится обработка отходов и извлечение вторичных ресурсов. На полигоне построят мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год. Перерабатываться будут также промышленные отходы IV и V классов опасности. Срок эксплуатации полигона – 15 лет. Предварительная стоимость проекта на сегодня составляет около 1,3 миллиарда рублей. По словам Фархшатова, это будут заемные средства, возможно с привлечением государственных субсидий.