Проект полигона отходов в Благовещенске прошел экологическую экспертизу

Проект полигона коммунальных отходов в Благовещенске, против которого выступали общественники, соответствует экологическим нормам. К такому выводу пришла комиссия государственной экологической экспертизы управления Росприроднадзора РБ по результатам его рассмотрения. За проект проголосовали практически единогласно.

Против строительства полигона активно выступали общественники города. В частности, они были недовольны тем, что на арендованном инвесторам участке планируется вырубить деревья. Фархшатов подчеркнул, что для этого у компании есть все законные основания.

- Мы арендовали участок для строительства производственных объектов, поэтому для вырубки насаждений у нас есть все основания, - пояснил он. - Именно поэтому домыслы и доводы, которые были озвучены рядом общественников, не имеют под собой никаких оснований. Пока никакие работы не проводятся, поскольку нам еще предстоит пройти экспертизу проектно-сметной документации. На площадку мы планируем выйти ориентировочно в 2018 году.