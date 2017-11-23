Продукты БСК вошли в число «100 лучших товаров России»

Натр едкий очищенный марки А и Б, натрий двууглекислый 1 и 2 сорта, терефталоилхлорид-Т чешуированный и азот жидкий - получили статус дипломантов конкурса.
Продукция БСК подтвердила не только стабильность высокого уровня качества заявленной продукции и соответствие стандартам, но и конкурентоспособность – это основные критерии оценки участников конкурса.
- Башкирская содовая компания предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции. Система менеджмента качества, функционирующая на предприятии в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001, позволяет нам производить продукцию, удовлетворяющую требования потребителей, - отметил директор по производству «Каустик» Олег Князев.
Традиционно Республику Башкортостан на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» представляют предприятия химической и нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, пищевой промышленности и сферы услуг. В этом году в финал конкурса вышли 57 республиканских предприятий, дипломов лауреатов и финалистов конкурса удостоены 108 видов продукции и услуг.