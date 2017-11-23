Продукты БСК вошли в число «100 лучших товаров России»

Два продукта компании – поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ и кислота соляная ингибированная - стали лауреатами престижного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Натр едкий очищенный марки А и Б, натрий двууглекислый 1 и 2 сорта, терефталоилхлорид-Т чешуированный и азот жидкий - получили статус дипломантов конкурса.

Продукция БСК подтвердила не только стабильность высокого уровня качества заявленной продукции и соответствие стандартам, но и конкурентоспособность – это основные критерии оценки участников конкурса.

- Башкирская содовая компания предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции. Система менеджмента качества, функционирующая на предприятии в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001, позволяет нам производить продукцию, удовлетворяющую требования потребителей, - отметил директор по производству «Каустик» Олег Князев.