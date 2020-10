На территории ОЭЗ «Алга» в Башкирии планируют открыть производство холодного пластика

Вчера, 22 октября, на «Инвестчасе» директор компании «Вектор» Александр Петайкин представил проект строительства завода «Азимут» по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки. Планируется, что предприятие расположится на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии.

Инвестор собирается вложить 500 миллионов рублей и построить современное производство с использованием сырья республиканских нефтехимических заводов. Компания уже приступила к переговорам на поставку технологического оборудования и исследования инновационных составов разметки. Инвестор получит преференции как резидент ОЭЗ «Алга». Напомним, 1 января в Башкирии начнёт действовать закон, по которому инвесторы особой экономической зоны будут освобождены от налога на прибыль в течение пяти лет и на десять лет — от транспортного налога. Предположительно, республиканский бюджет потеряет 600 миллионов рублей, но при этом на объекте появится более тысячи рабочих мест, а объёмы инвестиций составят более 20 миллиардов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter