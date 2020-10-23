На территории ОЭЗ «Алга» в Башкирии планируют открыть производство холодного пластика

Напомним, 1 января в Башкирии начнёт действовать закон, по которому инвесторы особой экономической зоны будут освобождены от налога на прибыль в течение пяти лет и на десять лет — от транспортного налога. Предположительно, республиканский бюджет потеряет 600 миллионов рублей, но при этом на объекте появится более тысячи рабочих мест, а объёмы инвестиций составят более 20 миллиардов рублей.