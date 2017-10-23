Медиаланч в Уфе: Спроси, что надо знать про умение вкладывать деньги
Сегодня, 11:10ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко
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Завтра Медиакорсеть проведет прямой эфир с директором «БКС Премьер» в Уфе Вадимом Болтыровым.
Вадим Болтыров известен в мире бизнеса как финансовый консультант с большим опытом. Он возглавляет «БКС Премьер» в Уфе, компанию, которая работает на рынке ценных бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта с 1995 года.
Прямой эфир начнется в 11.00 завтра, 24 октября. Тема общения – «Как правильно сформировать привычку инвестировать».
Следите за нашим сайтом, видеотрансляция будет доступна завтра.
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