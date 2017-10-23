Как в Башкирии привлечь в село молодёжь

Медиакорсеть решила выяснить это на примере одного хозяйства в Туймазинском районе республики.

В большинстве хозяйств республики не хватает или инженера-механика, или зоотехника, или ветврача. Часто эти должности замещает руководитель агрофирмы. Он так «экономит». Что приводит к падению урожайности, продуктивности животных. Если бегло проанализировать обанкротившиеся за последние 7 лет сельхозкооперативы, там отсутствовал как минимум один главный специалист или все сразу. Проблема не в том, что молодые не идут в село, а в том, что они не удерживаются там более 2 месяцев.

Два года назад Ильдар Давлетшин из Бижбуляка окончил аграрный университет в Уфе и приехал трудиться в ООО «Бишинды» (Туймазинский район) инженером-механиком. 3-4 месяца практики комбайнером, потом инженером. Познакомился с производственной спецификой, привык к ней. Создал семью и воспитывает двух сыновей. Слово «привык» – важно, ведь у современной сельской молодёжи адаптация к реальной жизни «хромает».

– Почему именно ООО «Бишинды»? – спросил я молодого специалиста.

– В 2015 году в БГАУ на день открытых дверей приехал директор ООО «Бишинды» Вингаль Фазлиахметов и сообщил, что нужен инженер-механик. Обещал жильё, зарплату без задержек и машину. Все условия выложил до мельчайших подробностей. Не все руководители так делают. Нас, выпускников, многие приглашали, и мы можем отличить, кто приукрашивает.

– Не разочаровались?

– Вместе с государственными подъёмными (100 тысяч рублей) директор предприятия добавил и свои 50 тысяч рублей. Дом трёхкомнатный ведомственный - в живописном месте, просторный и теплый. Я там обустроил шамбо и провёл водопровод. Есть в селе нормальный детсад. Машина новая отличная, зарплата – около 30 тысяч рублей в месяц, само село Бишинды в 20 километрах от Туймазов. Руководитель хозяйства помог мне оформить в собственность 31 сотку земли. Скоро начну там строить дом. Заведу гусей, овец, кур, обязательно – коров, кроликов. Фураж и сено можно подешевле выписывать в хозяйстве. Постепенно построю свой дом - на мясе и молоке, поступающих от ЛПХ. Здесь все так жильём обзаводятся. Некоторые молодые специалисты живут в ведомственных домах предприятия и присматриваются, возможно, ищут лучшие варианты. Я же время зря тратить не стал. 45-50 тысяч рублей в месяц молодому «спецу» вряд ли где предложат. На селе прибавочную стоимость надо создавать своими руками и ногами.

Дом для молодых специалистов. Фото: Эмиль Мусин, Mkset.ru

– А теперь – о проблемах, Ильдар Гумарович. Потому что и на этом стабильном предприятии есть текучка кадров.

– Большая нагрузка. Это, скорее, не проблема, а специфика. Во время посевной и уборочной компаний работаю по 6-7 дней в неделю, сильно устаю. Но если куда-то срочно надо по семейным обстоятельствам, то отпускают. Зимой – 5-дневная рабочая неделя, в 17 часов еду домой, никаких проблем. Кстати, за сверхурочные здесь доплачивают по закону. Знаю, что не везде так.

В моём ведении 80 единиц техники. В штате 25 механизаторов, но они у нас универсалы: с комбайна пересаживаются на трактор, с трактора - на грузовик. Мелкий ремонт, образно говоря, делают на коленке. Работаю здесь третий сезон, нет нервотрепки. Не надо, словно для себя лично, выпрашивать запчасти, материалы. Это тоже для меня важно.

В этом сезоне мы отработали хорошо. В прошлом году собрали около 2000 тонн пшеницы и овса, в этом году – более 3000 тонн, урожайность составила 27 центнеров с гектара. Как только убрали «зелёнку», все силосные агрегаты отремонтировали, вычистили и поставили на хранение. Мне нравится, что в хозяйстве всё распланировано. Скоро начну составлять дефектную ведомость. Проверим все узлы и начнём ремонт трёх зерновых комбайнов, затем – тракторов и остальной техники.

- Как сами привлекаете молодых?

– Нужно жестко сокращать все издержки, кроме одной – строительства жилья для молодых. У нас контракт с фирмой на строительство ведомственных недорогих панельных домов. Мы построили в Бишиндах целую улицу Школьную. За последние два года я привлек четверых молодых. Один уволился. Немало специалистов поработают три-четыре года и уходят. Это нормальная ротация. Устраиваются к нам семьями: мужу нравится, жене – нет, или наоборот.

У нас в столовой один обед для работника стоит 30 рублей уже более 10 лет. То есть, если мы резко не можем повысить зарплату, экономим заработок персонала таким образом.