БСТ потратит на покупку лицензий для фильмов почти три миллиона

Поставщиков отберут в конце месяца.

Государственное унитарное предприятие телерадиовещательная компания «Башкортостан» потратит почти 3 млн руб. на покупку лицензий на право показа фильмов на канале БСТ.

Поставщики будут отобраны по итогам четырех тендеров, следует из информации на официальном сайте госзакупок.

Максимальная сумма – 917 тыс. руб. будет выделено на покупку лицензий на документальные фильмы, еще 835 тыс. руб. – на художественные фильмы, 564 тыс. руб. – на телевизионные сериалы, 482 тыс. руб. – на анимационные фильмы.

Тендеры назначены на 30 октября.