Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии помогает крупным инвесторам в подборе кадров»

Агропромышленный комплекс республики сегодня испытывает сильнейший кадровый голод. Нехватка рабочих рук не должна тормозить реализацию инвестпроектов, поэтому ТПП РБ оказывает реальную поддержку предприятиям в подборе персонала.
«Для «Тавроса» по конкретной заявке мы предложили три варианта решения проблемы. Один из которых - организовать набор сотрудников через нашу базу данных созданную совместно с Минтрудом РБ, где оставляли свои резюме в первую очередь жители республики. Второй через представительство в Узбекистане и оргнабор. Привлечь на эти вакансии местных жителей сложно и в районах, где размещены огромные предприятия ГК Таврос, их просто нет», - подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
На встрече был рассмотрен очень перспективный вариант использования для работы на животноводческих комплексах осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях УФСИН по РБ.
Заместитель начальника УФСИН России по РБ Салават Уразметов и заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по РБ Артур Саитгареев вместе с представителями компании «Таврос» рассмотрели конкретные варианты решения кадровой проблемы. Предприятие реализует крупнейшие инвестпроекты, и ТПП РБ готово оказать поддержку в подборе сотрудников.
Тимур Хакимов также рассказал представителям «Тавроса» о возможностях Палаты по сертификации продукции по международным стандартам «Халяль».