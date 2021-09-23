Минеева направила в мэрию Москвы предложения о налоговых льготах для бьюти-индустрии

Минеева направила в мэрию Москвы предложения о налоговых льготах для бьюти-индустрии
Минеева направила в мэрию Москвы предложения о налоговых льготах для бьюти-индустрии
Вчера, 23:25Экономика
Представители столичной бьюти-индустрии обратились к властям города с просьбой уменьшить налоговую ставку до 1 — 4%. Они мотивировали это серьезными финансовыми потерями за время пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева поддержала это обращение и направила его в городскую мэрию.

В прошлом году эксперты Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты оценили объем бьюти-рынка в 95 млрд рублей. Падение выручки по сравнению с 2019 годом составило 28%. Письмо с предложением мер поддержки отрасли подготовила общественный уполномоченный московской индустрии красоты Нина Литвинова, сообщает gorod55.

В документе излагается просьба рассмотреть возможность снижения ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) до 1 — 4% с сохранением аналогичной ставки для развивающихся предприятий, которые сейчас работают по ставке 6%. По мнению Литвиновой, данная мера может помочь избежать дробления этих компаний. А эксперты считают разумным шагом увеличение максимального порога для УСН по размеру выручки и числу сотрудников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева отметила, что работающие предложения можно получить на встречах с бизнесменами, что называется, из первых рук. Участники бьюти-индустрии, фитнеса и отрасли спа считают, что общей проблемой является нелегальное оказание медицинских услуг без лицензии, тем более что это носит массовый характер. Кроме того, нередко подобные услуги оказываются людьми без соответствующего образования и с применением контрабандной или контрафактной медицинской продукции. По словам Минеевой, с этим можно бороться только объединенными усилиями. Также в письме идет речь о важности отмены ряда условий для оформления на работу самозанятых.

Представители бизнес-индустрии города в числе прочего предлагают расширить число салонов красоты, которые могли бы перейти на УСН. По их мнению, это поможет сделать рынок более прозрачным и вывести немалую часть прибыли из серой зоны. Также предлагается введение QR-кодов для всех сотрудников салонов, что должно стать частью саморегулирования: данная мера может быть реализована без участия чиновников.

По данным аналитиков Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, в Москве сегодня 16,3 тысячи салонов. Из них около 9,7 тысячи используют режим УСН, еще 2,2 тысячи платят НДС. Все остальные предприятия бьюти-индустрии пользуются патентной системой налогообложения. В настоящее время под режим УСН попадают салоны красоты с численностью не более сотни сотрудников и годовым оборотом не выше 150 млн рублей. Но если власти пойдут бизнесменам навстречу, то упрощенным налоговым режимом смогут воспользоваться также предприятия с выручкой до 800 млн рублей в год и количеством сотрудников до трехсот человек. Пока же эти компании платят налог по ставке 20%.

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