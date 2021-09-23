Эксперты НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России

Потребительский кредит в среднем вырос в последний месяц лета на 23,7 процента к той отметке, которую специалисты НБКИ зафиксировали в августе минувшего года. Журналисты RT уточнили, что в августе 2020 года средний размер потребкредита достигал в России 217 тысяч.
Из комментариев директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова следует, что если сравнить с показателем июля текущего года, то цифра уменьшилась чуть более чем на процент.
«В июле 2021 года он составил 271,6 тысячи рублей», — отметил Алексей Волков.
Эксперт назвал определяющий критерий российских банков, принимающих решения о том, одобрить или нет кредит. Речь идет о персональном кредитном рейтинге (ПКР) заемщика. Особенное значение он имеет в случае с крупными кредитами, размеры которых превышают 300 тысяч рублей.
На получение таких потребительских кредитов могут рассчитывать в России только лица с высоким ПКР — от 650 баллов. Средний ПКР заемщика по потребкредитам составил в предыдущем месяце 628 баллов. Показатель упал на шесть баллов за год, резюмировал директор по маркетингу НБКИ.