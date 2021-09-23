Эксперты НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России

Эксперты НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России
Эксперты НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России
Вчера, 23:06ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Средняя сумма потребительского кредита в августе текущего года составила 268,5 тысячи рублей. Об этом проинформировали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Потребительский кредит в среднем вырос в последний месяц лета на 23,7 процента к той отметке, которую специалисты НБКИ зафиксировали в августе минувшего года. Журналисты RT уточнили, что в августе 2020 года средний размер потребкредита достигал в России 217 тысяч.

Из комментариев директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова следует, что если сравнить с показателем июля текущего года, то цифра уменьшилась чуть более чем на процент.

«В июле 2021 года он составил 271,6 тысячи рублей», — отметил Алексей Волков.

Эксперт назвал определяющий критерий российских банков, принимающих решения о том, одобрить или нет кредит. Речь идет о персональном кредитном рейтинге (ПКР) заемщика. Особенное значение он имеет в случае с крупными кредитами, размеры которых превышают 300 тысяч рублей.

На получение таких потребительских кредитов могут рассчитывать в России только лица с высоким ПКР — от 650 баллов. Средний ПКР заемщика по потребкредитам составил в предыдущем месяце 628 баллов. Показатель упал на шесть баллов за год, резюмировал директор по маркетингу НБКИ.

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