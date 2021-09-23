Дело принципа: почему ГК «Садовое кольцо» ускорила строительство ЖК Tau House в Уфе

Например, в нем запланирована уникальная придомовая территория, которая будет поднята на стилобатную часть выше пяти метров и таким образом окажется доступной лишь для жильцов и их гостей. Каждый метр пространства продуман так, чтобы жильцы могли с комфортом проводить время на свежем воздухе, отдыхая, расслабляясь, чувствуя себя в безопасности. Ландшафтный дизайн формирует особые тематические зоны, продуманные как для взрослых, так и для детей. Ни о каком присутствии автомобилей там, само собой, не может быть и речи. Для них предусмотрен паркинг.