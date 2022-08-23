Последние 18 квартир с особыми скидками! «Жаркая чёрная пятница» от ГК «Первый Трест»

На выбор выставлены квартиры в уникальных жилых комплексах: Grand&Grand, «Новатор», Urbanica и особом доме «Сенатор».
Самые активные Уфимцы уже воспользовались возможностью приобрести квартиры с эксклюзивными скидками. И на сегодняшний день из 39 квартир, участвующих в акции свободными, остались всего 18!
Напомним, что спец. условия со скидками до 10% действуют по 26 августа 2022 года включительно.
Ознакомиться с вариантами планировочных решений квартир, участвующих в акции «Жаркая чёрная пятница» вы можете на сайте ГК «Первый Трест» или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.
Узнать подробности вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.