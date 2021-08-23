«Вели себя как оккупанты»: Хабиров высказался о незаконной добыче золота в Башкирии

По сообщению вице-премьера Башкирии Азата Бадранова, в ходе проверки выяснилось, что рекультивационные работы не согласованные не проводятся, вместо геологической разведки по одному участку фактически добыча ведется. И еще один участок, Террасовая, 2, там вообще они не могли ничего делать, должно было быть поле, а фактически промышленная разработка, мы увидели 5 драг, которые моют золото. По сообщению Башнедр, на этом участке установлены запасы золота в размере 330 килограмм. То есть фактически это хищение и мы готовим обращение в ФСБ России.