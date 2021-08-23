«Вели себя как оккупанты»: Хабиров высказался о незаконной добыче золота в Башкирии

«Вели себя как оккупанты»: Хабиров высказался о незаконной добыче золота в Башкирии
«Вели себя как оккупанты»: Хабиров высказался о незаконной добыче золота в Башкирии
Вчера, 12:05ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Радий Хабиров сравнил некоторых промышленников с оккупантами.

На оперативке в Правительстве Башкирии Азат Бадранов отчитался работе межведомственной комиссии, созданной по поручению Радия Хабирова. Специалисты комиссии по вопросам недропользования выехали и проинспектировали обстановку в селе Уразово, где «больше всего шумели».

По сообщению вице-премьера Башкирии Азата Бадранова, в ходе проверки выяснилось, что рекультивационные работы не согласованные не проводятся, вместо геологической разведки по одному участку фактически добыча ведется. И еще один участок, Террасовая, 2, там вообще они не могли ничего делать, должно было быть поле, а фактически промышленная разработка, мы увидели 5 драг, которые моют золото. По сообщению Башнедр, на этом участке установлены запасы золота в размере 330 килограмм. То есть фактически это хищение и мы готовим обращение в ФСБ России.

— Вели себя как оккупанты, — выразился Хабиров, реагируя на доклад.

Глава региона поручил в срочном порядке организовать в Зауралье, в Сибае или в Баймаке офис, где постоянно будет находиться человек, который ответственно занимается этим и координирует деятельность структур.

Ильдар Гарифуллин, замминистр природопользования и экологии Башкирии сообщил Радию Хабирову, что сейчас идет стадия подготовки и офис откроется «вот-вот». В ответ на это Хабиров сообщил, что «вот-вот» его не интересуют и строго поручил открыть офис до 1 сентября 2021 года.

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