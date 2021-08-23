Где уфимцы могут оформить ипотеку без первоначального взноса?

Где уфимцы могут оформить ипотеку без первоначального взноса?
Где уфимцы могут оформить ипотеку без первоначального взноса?
Вчера, 17:02ЭкономикаФото: Mkset.ru
Обычно первоначальный взнос по ипотеке составляет 10-30 % стоимости квартиры. Но, что делать, если накопить на первоначальный взнос не получается? Взять потребительский кредит под огромные проценты? Или искать другие сомнительные варианты? Всё просто!

Теперь вы можете купить квартиру в любом жилом комплексе ГК «Первый Трест», даже не имея накоплений.

ПСБ Банк и ГК «Первый Трест» возобновили сотрудничество по программе ипотечного кредитования без первоначального взноса.

«Сталкиваясь с тем, что многие хотят купить недвижимость, не имея первоначального взноса, но при этом имеют стабильный доход и возможность оплачивать ежемесячные платежи, мы возобновили ипотечную программу «Ипотека без первоначального взноса[1]». «Первый Трест», один из ключевых партнёров ПСБ в республике Башкортостан и первым вошел в эту программу. Теперь можно взять ипотеку на квартиру от застройщика без первоначального взноса», - говорит Лира Ахметова, руководитель центра ипотечного кредитования Операционного офиса «Уфимский» ПСБ.

А это значит, что вам не нужно долго копить, чтобы начать самостоятельную жизнь или расширить жилплощадь узнав о пополнении в семье. Вы просто можете прийти в офис застройщика, где ипотечный брокер проконсультирует по вопросам оформления ипотеки без первоначального взноса, а также поможет получить кредит и купить понравившуюся вам квартиру.

«Эта программа будет интересна как клиентам, которые не имеют первоначального взноса, так и тем, кто имеет накопления, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». — Первые смогут купить квартиру, не откладывая этот вопрос на неопределённый срок, а те, у кого есть сбережения, смогут использовать накопленные средства для других целей, например, на ремонт в новой квартире. Купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса можно в клубном доме «Соты» и жилых комплексах: «Уфимский Кремль», «Новатор» и Grand&Grand».

Также этот вариант отлично подойдёт тем, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой. Например, вы воспользовались услугой Trade-in и для покупки новой квартиры хотите использовать деньги от продажи старой. Но бывает так, что необходимо подождать, чтобы выгодно продать квартиру в старом жилом фонде, а новую квартиру упускать никак не хочется. В этом случае ипотека без первоначального взноса - ваш идеальный вариант.

Дополнительную информацию об условиях кредитования, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости вы можете узнать по тел.: 8 (347) 222-0-111. И в офисах продаж ГК «Первый Трест» по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

[1] Процентная ставка 10,29 % годовых применяется по программе "Новостройка" при наличии страхования для следующих категорий клиентов: держателей зарплатных карт ПСБ, работников оборонно-промышленного комплекса, клиентов премиального пакета Orang Premium Club и клиентов категории «Бюджетник, Гос». Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 10,99 % годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 30 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов.

Первоначальный взнос – от 0 до 10 % (не включая) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 30 лет.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ruили по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна

на 28.06.2021. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

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