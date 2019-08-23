Врио главы Башкирии попросил отличать добропорядочных инвесторов от «паразитов»

Накануне, 22 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал на своей странице в соцсетях поучительную историю о том, как государственное имущество оказалось в распоряжении коммерсантов, являющихся близкими родственниками одного из бывших глав Бирского района республики.

Речь идет о ситуации с понтонной переправой через Белую, которая, находясь на балансе района, стала платной. Коммерсанты, приближенные к власти, взимают с нее 140 рублей за переправу туда-обратно. Жалобы от местных жителей на такое положение дел поступали неоднократно.

Проверка выяснила, что прежнее руководство муниципалитета сдало переправу в пользование бизнесменам, при этом бюджет получат совсем мало от данной сделки. Предприниматели оказались родственниками одного из прежних руководителей муниципалитета (кого именно, Хабиров не уточнил).

Больше всего удивление руководителя республики вызвал тот факт, что даже после того, как договор аренды был признан ничтожным, дельцы продолжили взимать плату за переправу.

Радий Хабиров сообщил, что дал поручение правоохранительным органам разобраться в ситуации и посоветовал подчиненным отличать добропорядочных инвесторов от «тех, кто паразитирует на простых людях благодаря близости к власти».