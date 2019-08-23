В Башкирии бизнесмен «Без труда выловил золотую рыбу из пруда» и землю вокруг водоема

Прокуратура Стерлитамакского района выявила нарушения земельного законодательства.

Установлено, что районная администрация в 2010 году предоставила ООО «Агропарк» в аренду четыре земельных участка общей площадью более 116 га земли, прилегающей к пруду вблизи деревни Веденовка Стерлитамакского района, из категории земель сельхозназначения с разрешённым использованием для эксплуатации пруда.

Впоследствии общество построило на каждом земельном участке здания охраны площадью 65 кв. м. каждое и обратилось в муниципалитеты сельских поселений Ашкадарский, Аючевский, Тюрюшлинский сельсоветы за упрощённым оформлением участков в собственность в связи с возведением на них объектов капитального строительства.

Несмотря на то, что муниципалитеты имели право реализовать без торгов лишь часть земли, необходимой для обслуживания строений они необоснованно предоставили в собственность заявителю четыре земельных участка площадью более 116 га.

Спустя несколько месяцев после заключения сделки ООО «АгроПарк» перепродал земельные участки аффилированным лицам, которыми впоследствии изменен вид разрешенного использования земельных участков на «ведение дачного хозяйства, садоводства» и осуществлен их раздел на 243 земельных участка площадью по 12000-17000 кв. м., которые начали распродаваться гражданам по цене от 40 до 300 тысяч руб. каждый.

Всего реализовано более 60 участков, которые находятся в водоохранной зоне пруда.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными и вернуть землю муниципалитету. В настоящее время Стерлитамакским городским судом данное гражданское дело рассматривается по существу, решение не принято.

Кстати, совсем недавно наша редакция писала о директоре муниципального унитарного предприятия «Кушнаренковское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ», МУП), что в одноименном Кушнаренковском районе Башкирии Азамате Ахметзянове. Кто не читал, о том, как «Депутат маме помогал», ссылка здесь.