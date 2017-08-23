Сергей Минигулов: Нам запретили то, чего мы и так не делаем

- Эти рекомендации поступили Главе РБ Хамитову Р.З. 27 марта 2015 года за номером А70-598, и я, как официальный член этой комиссии, просто их исполнял, в том числе и те, что отмечены п.п. «В», п.7 в указанных рекомендациях, - сообщил он. - Кроме того, мы развиваем популярный во всём мире рекреационный туризм, то есть полёты в радиусе 40 км от аэродрома, где место взлёта совпадает с местом посадки, что не имеет ничего общего с коммерческими воздушными перевозками, определёнными Воздушным кодексом РФ, на что есть соотвествующие аналогичные решения апелляционных судов в других регионах страны. И запретить такие полёты под видом перевозок, это тоже самое, что запретить экскурсии на паровозе в парке Якутова, который ходит по кругу.