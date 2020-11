Сергей Минигулов: Нам запретили то, чего мы и так не делаем

Совладелец аэродромного комплекса малой авиации "Первушино" , член Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и НИТ ГЛОНАСС Сергей Минигулов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии о запрете коммерческих перевозок на территории аэродрома.

21 августа Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Орджоникидзевского суда Уфы по иску транспортной прокуратуры о запрете коммерческих перевозок на территории аэродрома «Первушино».Об этом рассказали многие СМИ региона. В транспортной прокуратуре посчитали, что аэродром осуществлял коммерческую деятельность в виде платных перевозок, обзорных экскурсий, не имея специальной лицензии, что и послужило основанием для решения суда. В транспортной прокуратуре посчитали авиатуристические полеты "прикрытием для пассажирских перевозок, лицензии на осуществление которых у организации нет", и поэтому подали иск в суд. Вначале дело рассмотрели в Орджоникидзевском районном суде, аэродром проиграл, но подал апелляцию. Теперь уже Верховный суд республики принял аналогичное решение и запретил коммерческие перевозки на территории «Первушино», сообщили СМИ. Генеральный директор аэродрома «Первушино» Сергей Минигулов вчера, 22 августа, на своей странице в Facebook прокомментировал сообщения СМИ о решении суда: - Друзья, вчера состоялся Верховный суд Республики Башкортостан по иску транспортной прокуратуры о коммерческих перевозках «Уфимского учебно-методического центра малой авиации.» Суд оставил без изменения решение Орджоникидзевского суда и нам запретили заниматься перевозками. Весь казус в том, что мы ими и не занимались. А фокус в том, что решения апелляционных судов в стране другие и судебная практика 50/50. То есть закон один, а практики две. А также добавил, что развитие авиационного туризма с разработкой региональных маршрутов было поручено помощником Президента РФ, председателем комиссии при Президенте РФ по вопросам развития АОН и НИТ ГЛОНАСС Левитиным И.Е. в методических рекомендациях на имя Глав всех субъектов РФ. - Эти рекомендации поступили Главе РБ Хамитову Р.З. 27 марта 2015 года за номером А70-598, и я, как официальный член этой комиссии, просто их исполнял, в том числе и те, что отмечены п.п. «В», п.7 в указанных рекомендациях, - сообщил он. - Кроме того, мы развиваем популярный во всём мире рекреационный туризм, то есть полёты в радиусе 40 км от аэродрома, где место взлёта совпадает с местом посадки, что не имеет ничего общего с коммерческими воздушными перевозками, определёнными Воздушным кодексом РФ, на что есть соотвествующие аналогичные решения апелляционных судов в других регионах страны. И запретить такие полёты под видом перевозок, это тоже самое, что запретить экскурсии на паровозе в парке Якутова, который ходит по кругу. Позже он пояснил ситуацию более подробно: - Во-первых, аэродрому «Первушино» ничего не запрещено, поскольку это бренд, а бренду ничего запретить невозможно. Запрещено конкретному юридическому лицу АНО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации» заниматься «коммерческими воздушными перевозками», которые регламентированы Федеральными авиационными правилами № 246 «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки» и для которых нужен сертификат эксплуатанта, которая получается только организациями для получения статуса авиакомпании. У нас этого статуса нет, и не надо, и «коммерческими воздушными перевозками» мы не занимаемся и в другие города по расписанию или чартеру за деньги не летаем. Во-вторых, аэродром «Первушино» не закрыт. Это частная территория в ведении некоммерческой образовательной организации с долгосрочной арендой земли и с частными инвестициями, созданной совместным решением ряда авиационных организаций и правительства РБ, что подтверждено соответствующим комплексным решением в 2010 году.

