Дышите глубже: «Башнефть» делает весомый вклад в озеленение Башкирии

Только в мае-июне этого года сотрудники «Башнефти» (входит в «Роснефть») высадили на территории Башкирии свыше 3 млн саженцев деревьев.

Озеленение на деле – это совсем не то, что на бумаге. Когда в реальности наблюдаешь, как серьезные взрослые мужчины аккуратно высаживают маленькие зеленые саженцы елей, осознаешь значение этих экологических мероприятий. Корреспонденты Mkset стали свидетелями одной из таких экологических акций в окрестностях деревни Кунгак Аскинского района Башкирии, в ней приняли участие специалисты Краснохолмского цеха добычи нефти и газа № 8 «Башнефть-Добыча». Высадка маленьких саженцев ели проводилась на небольшой опушке леса, обрамленной высокими деревьями. После недавних дождей почва оказалась достаточно увлажнена, чтобы саженцы хорошо приживались. Рядом с нынешней посадкой мы увидели уже укоренившиеся маленькие елочки. Пройдет не один десяток лет, прежде чем они станут такими же величественными деревьями, как и окружающие их мохнатые ели. Фото: Артур Салимов Mkset.ru Начальник цеха Линар Садртдинов рассказал, что трехлетние саженцы, районированные специально для климатических условий севера Башкирии, нефтяники закупают в специализированных питомниках. Ель была выбрана в качестве посадочного материала, как наиболее подходящее дерево, имеющее высокую гарантию прижиться. Такой совет дали специалисты-лесоводы после изучения состава почв и климатических условий. Возраст саженцев также был выбран обоснованно – по мнению лесоводов, корневая система молодой ели именно этого возраста максимально готова к пересадке в открытый грунт. А вот в Илишевском районе, к примеру, нефтяникам посоветовали лучше высаживать саженцы сосен. Перед посадкой саженцы в течение суток выдерживали во влажной среде, дав растениям напитаться влагой, чтобы они не пожухли до момента, пока корни приживутся и смогут самостоятельно питать растение. Отведенные в лесу участки тоже подготовили – расчистили от валежника и высокой травы, чтобы ничто не затеняло молодые ели и не мешало их росту. Фото: Артур Салимов Mkset.ru Забота об экологии является ключевым приоритетом для «Башнефти». При этом наша компания не стала ограничиваться проведением экологических акций непосредственно в местах своей производственной деятельности и решила провести озеленение в масштабах всей республики. Первую крупную высадку саженцев ели на площади 2,2 гектара мы провели осенью прошлого года в Аскинском районе. В целом по итогам минувшего года «Башнефть» высадила в разных районах Башкортостана свыше 240 тысяч саженцев сосен и елей на площади более 60 гектаров. В этом году масштабы экологической инициативы существенно выросли: в мае-июне предприятие высадило в 17 районах Башкирии около 3 миллионов саженцев хвойных пород на площади 722 гектара, рассказал Линар Садртдинов. Как отмечают специалисты, башкирские нефтяники при проведении озеленения учитывают особенности каждого участка леса, обращают внимание на наличие естественного хвойного подроста, который вырос самостоятельно. Таким образом высажено более 3 млн елочек и сосенок не «абы куда», а именно в те места, где в этом ощущается необходимость. Подробнее об этом рассказал начальник отдела ГКУ РБ «Управление лесничествами» отдел по Аскинскому лесничеству Минлесхоза РБ Марсель Габдрахманов. Фото: Артур Салимов Mkset.ru Я считаю важным отметить, что нефтяники проявляют заботу об экологии не на словах, а на деле. У нас есть много арендаторов, которые работают на лесных участках, но пока только «Башнефть» реально занимается высадкой лесов в таких существенных масштабах и заботится о состоянии «зеленых легких» нашей республики, чтобы мы могли дышать чистым воздухом. Результаты нас радуют. Надеемся, что такому хорошему примеру последуют и другие арендаторы, пояснил главный местный лесничий. Отметим, что нынешняя экологическая акция по озеленению территории, которую проводит «Башнефть», является самой крупной за последние 20 лет. Она проводится не только в Башкирии, но и в других регионах присутствия компании, в том числе в Тюменской области. В общей сложности в 2020 году «Башнефть» вложила в природоохранные мероприятия на территории своей производственной деятельности 5,6 млрд рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter