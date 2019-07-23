Власти Башкирии предложили французам заняться экологической санацией «Химпрома»

Инвесторы из Франции — компания SUEZ, рассказали о готовности вложиться в ряд проектов в Башкирии. Во время визита делегации к врио главы республики Радию Хабирову и членам башкирского правительства, был подписан план мероприятий по сотрудничеству сторон.

Французские предприниматели, к примеру, уже заявили, что намерены построить в Белебеевском районе республике «самый красивый в России завод по производству сыров», а теперь планируют вложить средства в систему «Умного города» и проект по экологической санации заброшенного завода «Химпром».

В частности, стороны подписали дорожную карту по ликвидации накопленного экологического ущерба на предприятии. Документ, как уточнили в пресс-службе правительства региона, подписали директор по развитию бизнеса по России и СНГ компании SUEZ Франсуа Кармантран, и. о. вице-премьера — руководителя Аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов и мэр Уфы Ульфат Мустафин. О его содержании пока не сообщается.

Примечательно, что ранее сообщалось об обследовании территории завода компанией из Санкт-Петербурга. Специалисты должны были изучить шламонакопители «Химпрома». Когда будет понимание, что делать и сколько это стоит, тогда министерством экологии будет подана заявка в федеральную программу «Чистая страна». Пока о результатах проверки не сообщается, однако мы намерены следить за ее итогами.

Справка

«Уфахимпром», расположенный в черте города, производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами и попал в водозабор. Это привело к массовому протесту горожан. В начале нулевых годов завод был закрыт. В 2010 году проведена процедура банкротства. В 2017 году ОАО «Уфахимпром» было ликвидировано. Сейчас на территории бывшего «Химпрома» работают несколько десятков небольших частных предприятий. Согласно исследованиям, диоксин продолжает оставаться на этой территории в больших количествах.

В мае 2018 года Медиакорсеть опубликовала репортаж с территории «Химпрома», местами там можно увидеть вполне цивилизованные участки, а некоторые места похожи на декорации к фильмам-катастрофам.

В январе 2019 года по результатам проверки природоохранной прокуратуры выяснилось, что площадка бывшего «Химпрома» стала местом несанкционированных свалок — сюда привозили отходы ТКО, строительный и промышленный мусор. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать городские власти провести спецобследование, по итогам которого можно было бы принять решение о консервации территории. Результаты этого обследования также нужны для получения средств федерального бюджета для очистки и рекультивации земель — в рамках программы по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Об этом сообщало агентство «Башинформ».